INQUINAMENTO Dal 1° ottobre scattano le misure anti-smog anche a Verucchio e Riccione Nella Perla Verde introdotte anche le domeniche ecologiche con stop anche ai diesel Euro 5

Dal 1° ottobre scattano le misure anti-smog anche a Verucchio e Riccione.

Oltre a Rimini, dal 1° ottobre 2025 e fino al 31 marzo 2026 entrano in vigore le nuove misure anti-smog previste dal PAIR 2030 (Piano Aria Integrato Regionale), con ordinanze specifiche a Verucchio e Riccione.

A Verucchio e Villa Verucchio il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), riguarda le auto a benzina fino a Euro 2, i diesel fino a Euro 4 non conformi e i ciclomotori fino a Euro 2. In parallelo scattano restrizioni sull’uso dei generatori a biomassa sotto le 4 stelle, sul riscaldamento (19°C per abitazioni, 17°C per edifici produttivi) e il divieto di falò e abbruciamenti, salvo rare deroghe. Nei giorni con “bollino rosso” di Arpae sono previsti stop aggiuntivi, ad esempio allo spandimento di liquami zootecnici.

A Riccione, oltre alle stesse limitazioni settimanali ai veicoli più inquinanti, viene introdotta una novità: le domeniche ecologiche, che estendono lo stop anche ai diesel Euro 5. Le restrizioni riguardano tutta l’area urbana a mare della Statale 16, con eccezioni per garantire accesso a parcheggi e ospedale.

Confermate le deroghe per veicoli elettrici, ibridi, car-pooling e mezzi legati a servizi essenziali. Entrambi i Comuni adottano il sistema Move-In, che consente ai veicoli soggetti a limitazioni di percorrere un numero annuo di chilometri controllati da una “scatola nera”. Restano in vigore limiti alla temperatura negli edifici e al funzionamento degli impianti a biomassa, con divieto di combustione all’aperto.

