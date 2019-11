RIMINI Dal 2 dicembre biciclette "custodite" alla stazione

Apre Bike Park, il nuovo servizio di custodia delle biciclette di Rimini. Dal 2 dicembre sarà così possibile depositare nella sede, vicino alla stazione ferroviaria e della fermata Rimini Station di MetroMare, la propria bicicletta usufruendo fino a sabato 8 dicembre della totale gratuità. Sconti promozionale anche a chi in questo periodo vorrà sottoscrivere l’abbonamento dal costo di 20 euro per il mensile e 180 euro per l’annuale anziché, rispettivamente 24,75. e 198 euro. In promozione poi anche il pass da 7 ingressi che fino al 31 dicembre 2019 sarà in vendita a 10 euro.



Il nuovo Bike Park di Rimini sarà a disposizione dei ciclisti dalle ore 6 alle 19 nelle giornate da lunedì a venerdì, mentre nelle giornate di sabato e domenica sarà aperto dalle ore 7 alle ore 20.

Le tariffe di deposito vanno da 1,98 euro per il ritiro della bici entro sei ore dal deposito a 2,97 per il giornaliero fino a 11,88 per il settimanale che potrà essere utilizzato per sette ingressi giornalieri entro 3 mesi dal primo deposito.



