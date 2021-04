Dal 26 l'Italia riapre: spiagge dal 15 maggio, palestre dal 1 giugno

Dal 26 l'Italia riapre: spiagge dal 15 maggio, palestre dal 1 giugno.

Dal 26 aprile l'Italia riapre. E gli spostamenti "saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra quelle di colori diversi". Il rischio, spiega Draghi, "è ragionato, fondato sui dati in miglioramento". Il premier conferma così che la cabina di regia, con voto unanime, "anticipa l'introduzione della zona gialla con una novità: si dà precedenza alle attività all' aperto, compresa la ristorazione a pranzo e a cena, e a tutte le scuole che tornano in presenza" tranne che nelle zone rosse. "La campagna di vaccinazione va bene", dice il premier che osserva come la "premessa" di tutto sia "il rispetto delle norme di distanziamento sociale". "Le aperture sono una risposta al disagio", portano "serenità nel Paese", pongono le basi per la ripartenza dell'economia". Il 1 giugno, annuncia il ministro Roberto Speranza, riprenderanno alcune attività sportive e dal 1 luglio le Fiere. Dal 15 maggio spiagge e piscine scoperte.

