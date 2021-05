ITALIA Dal 3 giugno campagna vaccinale di massa. Varato il decreto Recovery ll Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Recovery. Sale al 50% la soglia per i subappalti fino al 31 ottobre 2021.

Tra una settimana chiunque, dai dodicenni in su, potrà vaccinarsi. Il generale Figliuolo è pronto a sbloccare il Piano per gli adolescenti e ad archiviare definitivamente il sistema delle fasce d'età, in parte già violato dagli Open day di varie Regioni. Con l'inizio dalla campagna di massa il 3 giugno, che sarà annunciata da una circolare del Commissario per l'Emergenza, partiranno anche le somministrazioni in diverse aziende - oltre 700 hanno già dato disponibilità - e per il siero ai ragazzi è atteso lunedì l'ok dell'Aifa, dopo il sì già annunciato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) in queste ore. Via libera dell'Ema alla somministrazione del vaccino di Pfizer-BioNTech per la fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,72. ll Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Recovery. Sale al 50% la soglia per i subappalti fino al 31 ottobre 2021.

Arriva come "requisito necessario" per le aziende che partecipino alle gare del Recovery l'obbligo di assumere una quota, non inferiore al 30%, di giovani under 36 e donne. Salta l'estensione del Superbonus agli alberghi. Arriva invece una estensione a case di cura, ospedali, poliambulatori ma anche collegi, ospizi e caserme. Per tutti gli atti scaricati attraverso l'Anagrafe tributaria della popolazione residente, non si pagheranno più imposte come il bollo da 16 euro o i diritti di segreteria



