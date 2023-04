Dal fiume "Parecchia" al Teatro Galli chiuso, su Italia.it strafalcioni su Rimini. Sadegholvaad sdrammatizza

Non sono passate inosservate le numerose imprecisioni su Rimini pubblicate sul sito "italia.it", il portale del Ministero del Turismo che presenta anche le attrazioni della città. Si parte dagli errori grammaticali come il fiume Marecchia che diventa "Parecchia", per arrivare alle imprecisioni geografiche come la Baia Imperiale di Gabicce Mare indicata come la discoteca più famosa di Rimini o Piazzale Kennedy collocato a Bellaria Igea Marina. Il Teatro Galli, riaperto nel 2018, nel sito risulta ancora chiuso e la Biblioteca Gambalunga viene classificata come "luogo insolito". Non vengono inoltre segnalati i parchi divertimenti Aquafan o Oltremare e, fra gli alimenti tipici non viene menzionata la classica piada con saraghina, cipolla e insalata.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ironizza sulla questione proponendo offrendo la restituzione della Baia Imperiale in cambio di Piazzale Kennedy ai sindaci di Gabicce e Bellaria, ma invita anche a utilizzare i rilievi segnalati come spunti di lavoro per migliorare la promozione del paese e fare meglio, "non contando quindi solo sul traduttore automatico o sul correttore automatico di bozze".

