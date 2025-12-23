#HANDSOFFNATURE Dal Green Deal al “Black Deal”: il WWF accusa l’Europa di una pericolosa retromarcia ambientale Nel bilancio 2025 l’organizzazione ambientalista denuncia otto scelte che indeboliscono tutele su clima, biodiversità e salute. “Smantellato un patrimonio di diritti costruito in decenni”.

Il 2025 segna, secondo il WWF Italia, una svolta negativa nelle politiche ambientali dell’Unione europea. Nel suo bilancio di fine anno l’associazione parla apertamente di una trasformazione dal Green Deal a un vero e proprio “Black and War Deal”, frutto delle pressioni di alcuni governi nazionali – a partire da quello italiano – dei grandi gruppi industriali e di influenze esterne all’UE. Il risultato, denuncia il WWF, è una sistematica erosione delle tutele ambientali e sanitarie, mascherata dalla parola “semplificazione”, mentre le risorse vengono dirottate verso la spesa militare anziché sui bisogni reali dei cittadini.

Dalla lotta alla deforestazione alla protezione della fauna selvatica, dall’agricoltura agli obiettivi climatici, sono otto le “mosse” che rischiano di cancellare leggi e regole fondamentali. Tra queste, il rinvio e lo svuotamento del regolamento europeo contro la deforestazione, che ogni anno di ritardo costa milioni di alberi e nuove emissioni di gas serra; l’“Omnibus Ambiente”, che mette in discussione direttive chiave su biodiversità e acqua; e il declassamento della protezione del lupo, in contrasto con le evidenze scientifiche.

Grave anche la retromarcia sulla Politica Agricola Comune, con l’abbandono dell’architettura verde e il ridimensionamento delle strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, così come l’indebolimento degli obiettivi climatici al 2040 e il rinvio di strumenti fondamentali come l’ETS2. Preoccupano inoltre la cancellazione del programma LIFE, unico fondo UE dedicato esclusivamente ad ambiente e clima, il via libera senza limiti ai pesticidi e l’indebolimento delle norme su trasparenza e responsabilità delle imprese.

“Solo guardando insieme questi passi indietro – afferma la direttrice generale del WWF Italia, Alessandra Prampolini – si comprende la portata della trasformazione in atto, che allontana l’Europa dai suoi valori fondanti”. A fronte di queste scelte, la società civile ha reagito: quasi 200mila cittadini europei hanno aderito alla campagna #HandsOffNature. Un segnale chiaro, conclude il WWF, che l’Unione europea non può ignorare se vuole davvero difendere il futuro comune.

