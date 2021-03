Dal MCOI lettera aperta ai candidati a sindaco: “Salute e lavoro al centro della ripartenza”

Una lettera aperta a chi si candida ad amministrare la città per sollecitare il dibattito sui temi prioritari per il territorio: salute e lavoro. Sono 50 i primi firmatari e l'invito ad aderire va a tutti i riminesi (scrivendo a manifestocontroodioeignoranza@gmail.com). Nero su bianco, le richieste, partendo da una attenta analisi degli effetti della pandemia sul tessuto sociale, in tutte le dimensioni. La crisi economica, in una realtà che vive principalmente di servizi e turismo; la crisi del lavoro, con in testa gli autonomi, le partite IVA, i lavoratori delle cooperative e i frontalieri, nonché l'approfondirsi del gap occupazionale fra donne e uomini; ma anche gli effetti sul manifatturiero, ricordando le crisi aziendali in corso. In evidenza anche il metodo che dovrà guidare la ripartenza, parlando di progettualità e organizzazione.









Chiedono una cabina di regia, con le parti sociali; sostegno al reddito per stagionali, atipici e precari; contributi per autonomi e imprese che siano in regola rispetto ai contratti e alla contribuzione, valorizzando le realtà produttive sane; contrasto alla diseguaglianza, alla illegalità, alla corruzione nella PA; nonché, valorizzazione del lavoro pubblico “che la pandemia – scrive il Manifesto – ha dimostrato essere fondamentale, a partire dal lavoratori della sanità, del sistema educativo, della riscossione dei tributi”.