Dal primo luglio, i bar sulle spiagge di Rimini sono plastic free

Svolta green per i proprietari di bar e chioschi sulle spiagge riminesi. L'ordinanza balneare 2019 ha previsto, oltre al divieto di fumare in riva al mare e a quello di gettare mozziconi di sigaretta tra i granelli di sabbia, l'utilizzo di cannucce e bicchieri di plastica sotto l'ombrellone. Il primo luglio era la data ultima per gli esercenti balneari per smaltire le riserve di materiale di plastica avanzato dalla scorsa stagione. Amido di mais, plastica dura, vetro, materiale biodegradabile: sono tante le soluzioni che hanno adottato per adeguarsi alla normativa. Non tutti i commercianti sono d'accordo. La cittadinanza sembra invece condividere l'attenzione per l'ambiente. L'ordinanza prevede anche l'obbligo d'illuminazione notturna delle spiagge e l'ingesso degli amici a quattro zampe limitato ad alcune fasce orarie della giornata.

Nel video le interviste a gestori e bagnini