Dal WWF appello ai Comuni contro i botti di capodanno: "Provocano morte e traumi alla fauna"

“Traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, spesso con conseguenze mortali”. Ma anche “alterazioni comportamentali e danni al sistema riproduttivo nel lungo periodo”. È l’allarme lanciato dal WWF, che torna a chiedere ai Comuni italiani di vietare botti, petardi e fuochi pirotecnici a Capodanno, promuovendo alternative a basso rumore o giochi di luci.

Secondo l’associazione ambientalista, i fuochi d’artificio causano “panico, ansia e stress negli animali domestici” e rappresentano una grave minaccia per la fauna selvatica. “Ogni anno in Italia migliaia di animali muoiono a causa dei botti di fine anno – sottolinea il WWF – e circa l’80% sono animali selvatici, soprattutto uccelli”. Spaventati dalle esplosioni, molti perdono l’orientamento, finiscono contro edifici e ostacoli o abbandonano i dormitori invernali, “morendo poi per il freddo e lo sforzo energetico improvviso”.

Emblematico quanto accaduto a Roma nel Capodanno 2021, quando “i cittadini si sono svegliati davanti a un tappeto di uccelli morti sull’asfalto, perlopiù passeri e storni”, una scena che si è ripetuta anche negli anni successivi. Episodi che, per il WWF, dimostrano come “le ordinanze esistono, ma il livello di rispetto delle regole resta ancora troppo basso”. I botti, evidenzia inoltre l’associazione, “non danneggiano solo gli animali”.

Le alte temperature e le scintille possono “innescare incendi o provocare bruciature a chiome e tronchi degli alberi”, mentre i residui chimici ricadono sul suolo. “Le detonazioni rilasciano metalli pesanti, particolato fine e perclorati – spiega il WWF – sostanze persistenti e tossiche che contribuiscono all’inquinamento di aria, acqua e suolo, con effetti a lungo termine sugli ecosistemi e sulla biodiversità”.

A supporto dell’allarme, il WWF richiama diversi studi scientifici. Ricerche condotte in Spagna hanno dimostrato che “gli effetti del rumore dei fuochi possono protrarsi nel tempo e influenzare negativamente il ciclo riproduttivo dei passeri”. Uno studio austriaco, su oche selvatiche monitorate la notte di Capodanno, ha rilevato “un aumento medio del battito cardiaco del 96% e un innalzamento della temperatura corporea”, con conseguenze protratte fino al mattino successivo. Un’indagine del 2024 su cani e gatti ha inoltre mostrato che “il 26% degli animali si nasconde, il 20% tenta di fuggire e fino a un quarto manifesta stress persistente anche ore dopo i fuochi”.

“Ogni inizio anno i notiziari ci raccontano di ferimenti e incidenti causati dai botti – afferma Eva Alessi, responsabile Sostenibilità di WWF Italia – ma le sofferenze degli animali difficilmente vengono raccontate, anche se sono ormai documentate. Basta vedere come reagiscono i nostri animali domestici, terrorizzati, con il cuore impazzito, mentre cercano rifugio sotto letti o tavoli”. “Ci vuole poco – aggiunge – a immaginare le conseguenze per la fauna selvatica: per molti la fuga improvvisa si conclude con la morte”. Da qui l’appello ai Comuni: “Chiediamo di emettere con anticipo ordinanze di divieto di botti, petardi e fuochi pirotecnici e di vigilare in modo efficace, per prevenire situazioni di pericolo e rendere il Capodanno una festa davvero sicura per tutti, persone, animali e ambiente”.

A San Marino nell'agosto del 2020, il Consiglio Grande e Generale aveva approvato un'Istanza d'Arengo proposta dall'APAS volta a vietare su tutto il territorio sammarinese l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti e razzi, fatta eccezione per le celebrazioni ufficiali della Repubblica. Il divieto in realtà non è mai stato tramutato in legge. Nonostante questo, negli ultimi anni i fuochi d'artificio durante festeggiamenti pubblici sono stati limitati solo al 3 Settembre, mentre a Capodanno sono stati eliminati. Dallo Stato, mentre per i privati occorre fare affidamento sulla sensibilità dei singoli.







