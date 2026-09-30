Dall'effetto Vannacci alla candidata sindaca che si tramuta in eroina da fumetto

Non c'è stato “l'effetto Vannacci” nel voto delle suppletive a Reggio Calabria, ne sono convinti gli schieramenti, nonostante l'affluenza drammatica. La commissione Affari Costituzionali della Camera da' il via libera per l'Aula alla riforma della legge elettorale. Domani il voto sulle pregiudiziali, e chissà se da qui all'8 ottobre, data presunta del voto finale, ci saranno altri inciampi. Si ritira dall'agone delle elezioni Alessandro Di Battista, che torna in tv per raccontare di essere stato operato a Cuba per un tumore al cervello, e che ora penserà solo alle cure. Mentre chi si candida, come Silvia Sardone della Lega, a sindaca di Milano, si presenta su Tik Tok come un'eroina dei fumetti che combatte la delinquenza dilagante nel capoluogo lombardo.

Nel video le interviste a Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Simona Bonafè, deputata Partito Democratico







