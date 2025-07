BILANCIO Dall'Emilia-Romagna più fondi per sanità, sostegno alle imprese, cultura e turismo Ok all'assestamento in Assemblea legislativa. Diversi i settori destinatari dei fondi

La Regione Emilia-Romagna aumenta le risorse per sanità, sviluppo sostenibile, sostegno alle imprese, cultura e turismo. Ok dall'Assemblea legislativa all'assestamento di bilancio 2025-27, con una manovra di risorse regionali pari a 65 milioni di euro. “L'equilibrio finanziario – commentano il presidente, Michele De Pascale, e l'assessore al Bilancio, Davide Baruffi – ci permette di investire in una crescita che guarda al futuro con responsabilità”.

Oltre 33 milioni di euro sono destinati alla tutela della salute. "A fronte di un sottofinanziamento nazionale del fondo sanitario - spiega Baruffi - abbiamo fatto una scelta fiscale impegnativa: abbiamo chiesto un contributo ai cittadini per poter mantenere alta la qualità dei nostri servizi e difendere la sanità pubblica. Insieme a questo abbiamo compiuto uno sforzo altrettanto importante per finanziare il fondo regionale della non autosufficienza. Sono 135 milioni di euro nel piano triennale che abbiamo deciso di investire in aggiunta a quello che è già uno dei fondi più grandi d'Italia".

L'Emilia-Romagna, sottolinea l'amministrazione, “si conferma la regione più virtuosa del Paese nel rapporto debito-Pil”. Tra i risultati: un risparmio di 191,5 milioni. Nuovi investimenti, ad esempio, per i teatri: intervento che si lega al supporto verso cultura e promozione turistica per 4,2 milioni. "Abbiamo realizzato grandi eventi sportivi e culturali - commenta Baruffi - che hanno animato non solo la stagione estiva: stiamo provando a lavorare 365 giorni l'anno e i risultati sono assolutamente confortanti. Ci sono grandi manifestazioni come la Coppa Davis, i gran premi a Misano e Imola. E abbiamo una miriade di altre iniziative con un richiamo straordinario".

Previsti aiuti per agricoltura, transizione digitale e, più in generale, per progetti sostenibili. 11,7 milioni di euro vengono dedicati alle imprese, in particolare per l'accesso al credito. "Un elemento decisivo - conclude l'assessore al Bilancio - per far continuare anche in questo momento di difficoltà economica le nostre imprese ad investire".

Nel servizio l'intervista a Davide Baruffi, assessore al Bilancio Regione Emilia-Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: