FIERA DI RIMINI Dalla birra all'olio di oliva a quella con il mosto, spazio all'innovazione al Beer&Food Attraction L'inaugurazione alla Fiera di Rimini con la ministra Locatelli. Evento in programma fino al 20 febbraio

I produttori di birra sono pronti a mostrare al pubblico tutto ciò che una delle bevande più amate al mondo ha da offrire. Eccellenze birrarie, soft drink, cocktail: c'è solo l'imbarazzo della scelta alla Fiera di Rimini per il Beer&Food Attraction, un evento che festeggia il nono compleanno con oltre 600 espositori da Italia, Germania, Belgio, Spagna, Regno Unito e altre zone del mondo, in 14 padiglioni. Evento in programma fino a martedì 20 febbraio. 125 i buyer stranieri pronti a gustare tutte le novità del settore, dalle bibite al cibo.

A partire dall'innovazione, con la birra artigianale verde all'olio d'oliva, quella con l'aggiunta di mosto d'uva, fino alle proposte gourmet. Per il settore drink: cocktails analcolici e privi di zuccheri, bibite ai fiori di sambuco e aperitivi con erbe autoctone. All'inaugurazione la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, insieme a Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, e al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Locatelli era presente all'evento anche per incontrare i partecipanti al contest “Ragazzi speciali” all'interno dei Campionati della Cucina italiana.

Nel servizio un estratto dell'intervento della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: