"Dalla difficoltà alla ripartenza": partnership tra Respiro Finanziario e Confcommercio Rimini

Dalla difficoltà alla ripartenza, per gestire le crisi finanziarie e avviare un percorso di risanamento. È questo l'obiettivo del nuovo servizio di consulenza dello sportello Respiro Finanziario per imprese, professionisti o privati in situazioni di crisi o sovraindebitamento, presentato martedì con un convegno all'Auditorium della Confcommercio di Rimini.

Assistenza legale giudiziale e non, per favorire una reale ripartenza, come ha spiegato l'avvocata Carolina Zanzini: "Lo sportello Respiro Finanziario nasce dall'idea di aiutare i soggetti che si trovano in una situazione di crisi finanziaria o in uno stato di sovraindebitamento. Con l'ausilio di noi avvocati riusciamo a cucire addosso ai vari soggetti - che siano consumatori, titolari di partita iva, professionisti o società - la soluzione migliore per uscire dalla crisi economica e sanare la propria esposizione debitoria nella totalità".

Una collaborazione, quella tra Respiro Finanziario e la Confcommercio riminese, che vuole agire sulla prevenzione, per evitare che l'indebitamento delle imprese diventi soffocante. "Vogliamo dare un punto di riferimento per tutte le imprese che sono sul territorio e che oggi si sentono in affanno da carico rateale, mutui, finanziamenti, e hanno bisogno di tornare a respirare", dice l'avvocata Sara Saggese.







