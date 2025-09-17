Dalla Fondazione Marco Simoncelli un arco radiologico digitale all’ospedale di Riccione

La dotazione strumentale dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione si arricchisce di una preziosa innovazione tecnologica, ovvero il nuovissimo Arco C radiologico digitale, grazie alla donazione da parte della Marco Simoncelli Fondazione Onlus. Si tratta di uno strumento in grado di fornire immagini di eccezionale risoluzione, anche in presenza di movimento, per consentire di identificare facilmente i punti di riferimento anatomici. Si conferma l'attenzione della fondazione ai meno fortunati dopo la donazione delll’ecografo donato alla Gastroenterologia di Rimini nel 2023 e quello per la Cardiologia di Riccione lo scorso anno.

Ieri, martedì 16 settembre, la cerimonia di ringraziamento, alla presenza di Paolo Simoncelli, padre del campione tragicamente scomparso nell’ottobre del 2011 a Sepang, affiancato da Kate Fretti, della Sindaca di Riccione e Presidente del Comitato di Distretto, Daniela Angelini, e per l’Ausl della Romagna dI Mirco Tamagnini, Direttore Attività Socio Sanitarie, Ardigò Martino, Direttore del Distretto di Riccione, Bianca Caruso, Direttore presidio ospedaliero Riccione-Cattolica, ed Eleonora Renzi, Direttore Radiologia Riccione.

“Tornare qui, per il secondo anno, con un’altra donazione, non è solo un gesto - ha detto Paolo Simoncelli - È il modo mio, della Fondazione e di tutti i tifosi del Sic che ogni anno donano e ci sostengono, e che è doveroso da parte nostra ringraziare per farlo vivere ancora. Vogliamo che quello che facciamo abbia un senso, che serva davvero a qualcuno. E sapere che questo strumento potrà migliorare il lavoro dei medici e la vita dei pazienti… beh, per noi è la cosa più bella”.

Bianca Caruso, Direttore presidio ospedaliero Riccione-Cattolica, ha sottolineato che "in una fase storica di difficoltà per il Servizio Sanitario Nazionale avere donazioni come questa è un prezioso aiuto per rispondere sempre meglio e in maniera il più efficace possibile ai bisogni delle persone. Uno strumento di notevole utilità proprio perché verrà utilizzato dalle varie chirurgie che svolgono un’attività complessa e ad alti flussi: ad esempio la sola chirurgia bariatrica, confermandosi centro di eccellenza, ha eseguito nel 2024 circa 150 interventi, con produttività seconda al solo Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il poter contare su questa tecnologia avanzata, quindi, rappresenta un significativo passo verso un’assistenza sempre più efficace e integrata”.

Per Eleonora Renzi, Direttore Radiologia Riccione, “l’Arco C radiologico digitale, progettato per migliorare significativamente la precisione e la sicurezza delle procedure chirurgiche, rappresenta un’evoluzione significativa nel campo dell’imaging intraoperatorio, fornendo in tempo reale immagini dettagliate ad alta risoluzione, che permettono di visualizzare dettagli anatomici critici durante l'intervento. Un’apparecchiatura dotata di funzionalità avanzate, riducendo l’esposizione alle radiazioni e aumentando la qualità complessiva delle immagini e la precisione degli interventi. La sua versatilità rende il dispositivo essenziale per tutte le discipline chirurgiche del ‘Ceccarini’, dalla chirurgia generale, toracica, bariatrica fino alla, endoscopica gastroenterologica e all’ortopedia, il tutto contribuendo ad elevare gli standard di cura e sicurezza per tutti i pazienti".







