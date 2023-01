Dalla panificazione artigianale al caffè; al SIGEP l'intera filiera del buongusto

A Rimini Fiera il Sigep

Con un’offerta unica nel suo genere, la più completa in Europa, il SIGEP ospita in questa edizione 450 top buyers provenienti da 78 paesi del mondo, tra i quali India, Stati Uniti, Canada, Area del Golfo, Egitto e Israele. Il gelato artigianale ha visto crescere il fatturato del 16% rispetto al 2021, raggiungendo 2.7 miliardi con varietà di gusti per ogni palato.

Anche la pastry sembra confermare che vivere “La dolce vita” resti una prerogativa italiana, soprattutto durante le feste. Bene il cioccolato: nel primo semestre del 2022 le vendite sono aumentate del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 per un controvalore di 882,7 milioni di euro.

Stabile il mercato del pane, che in Italia muove poco meno di un milione mezzo di tonnellate di prodotto, con l'84,9% dei consumatori che si rivolge al panificatore quasi ogni giorno. Il caffè resta infine una delle bevande più amate; secondo l’European Coffee Report il 95% della popolazione italiana lo assume abitualmente.