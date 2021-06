METEO Dalla Protezione Civile l'allerta meteo per temporali

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso, per la giornata di domani, domenica 6 giugno, un'allerta meteo per temporali. L'allerta riguarda anche San Marino. L'attività temporalesca sarà in estensione dai settori appenninici all'intero territorio della regione dalle ore pomeridiane. I fenomeni saranno più consistenti sul settore centro-orientale della regione e sulla costa con condizioni che potrebbero facilmente portare allo sviluppo di temporali forti. I fenomeni sono previsti in intensificazione nelle successive 48 ore.

