Dalla rissa in Aula alla proposta di matrimonio in diretta: a Montecitorio accade di tutto

da Francesca Biliotti

Il fondo salva-Stati, oggi noto come Mes, Meccanismo europeo di stabilità, ormai a un passo dal traguardo, fa scoppiare la bagarre in aula, coi deputati di opposizione che gridano all'alto tradimento, dopo che il ministro dell'Economia Gualtieri, nel corso di una audizione fiume al Senato, aveva risposto a deputati e senatori che no, il testo ormai non si può più negoziare. E questo scatena gli animi a Montecitorio, con accenni di rissa, tanto da indurre il presidente della Camera Fico a sospendere la seduta e convocare una riunione dei capigruppo, poi promette che il governo, nella persona del presidente del Consiglio Conte, verrà a riferire in Aula in brevissimo tempo. Alla Camera succede comunque di tutto: guardate il deputato leghista Di Muro cosa si inventa, mentre era in corso la votazione del decreto legge sul terremoto.

Nel video l'intervento di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, e di Flavio Di Muro deputato Lega