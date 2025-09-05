NATURA Dalla sabbia di Riccione nate altre quattro tartarughine Salgono a 29 le nascite documentate del primo nido di Caretta caretta mai registrato in provincia di Rimini. Il presidente di Fondazione Cetacea: "Attendiamo ulteriori schiuse nei prossimi giorni"

A Riccione continua la schiusa delle tartarughine Caretta caretta. Nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, altre quattro piccole sono sbucate dalla sabbia per prendere la via dell'Adriatico. Come dal giorno della deposizione delle uova, avvenuto ormai 75 giorni fa nella spiaggia libera del Marano tra i bagni 132 e 134.

Salgono così a 29 le nascite documentate finora, dopo le 21 nate il 2 settembre e alle quattro nate il 30 agosto. “Le tartarughe stanno nascendo in modo naturale – spiega Sauro Pari, presidente di Fondazione Cetacea –. Le schiuse sono un po’ in ritardo a causa delle temperature serali non propriamente estive, che scendono attorno ai 20 gradi, ma gli embrioni sono ben formati. Le piccole sono dotate di una forte vitalità e appena emerse hanno intrapreso subito la strada verso il mare”.

Le tartarughine hanno percorso il corridoio appositamente predisposto da Fondazione Cetacea, tra volontari e curiosi che hanno fatto da ala per assistere a uno spettacolo unico della natura.

"Un risultato - scrive il Comune in una nota - che conferma la forza della vita e la capacità delle tartarughe marine di adattarsi e resistere, trasformando il litorale riccionese in un palcoscenico di speranza per la biodiversità. Un traguardo reso possibile dal presidio costante di oltre duecento volontari, che da ben 72 giorni vegliano sul nido, giorno e notte, con passione ed entusiasmo, senza mai mostrare segni di stanchezza".

“Siamo molto soddisfatti di queste nuove nascite – aggiunge Pari –. Tutto si sta svolgendo secondo le previsioni dei nostri consulenti. Attendiamo ulteriori schiuse nei prossimi giorni”.

