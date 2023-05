EMILIA ROMAGNA Dalla sospensione dei termini tributari, alle indennità: i dettagli del Decreto Alluvione “Misura importante per imprese, ma serve più sostegno alla popolazione” evidenzia la vice presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo. Ancora in istruttoria le misure per le Marche

Oltre 2 i miliardi previsti dal Decreto Alluvione per sostenere le popolazioni colpite. Nel dettaglio la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto i termini tributari, rate dei muti e pagamento delle bollette. 298 milioni destinati alle indennità, fino a 3.000 euro, in favore dei lavoratori delle imprese e autonomi. 100 milioni andranno al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole danneggiate. Rinviate fino al 31 luglio le udienze dei procedimenti civili e penali e sospesi i termini processuali. Previsto un fondo per la continuità didattica: 20 milioni che serviranno per la ripresa delle lezioni con possibilità di svolgere esami a distanza. Torna lo smart working nella PA e per i lavori che non possono essere resi a distanza si potrà rimanere a casa senza perdere lo stipendio.

"L'importante misura - afferma Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia Romagna - è sicuramente un primo passo fondamentale, ma ricomprende soprattutto il mondo delle imprese. Noi abbiamo bisogno di dare un sostegno immediato ai cittadini".

Ancora in istruttoria le misure per le Marche che, come per l'Emilia Romagna, necessita di interventi urgenti: "Speriamo la situazione si sblocchi presto - afferma Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano - ieri ho parlato direttamente con il Ministro Tajani a Forlì e mi ha assicurato che domani ci sarà un nuovo consiglio dei ministri in cui si parlerà nello specifico dei comuni marchigiani e toscani colpiti anche perché senza quegli aiuti per noi diventa impossibile ripartire".

Nel servizio le interviste a Irene Priolo (Vice presidente Regione Emilia Romagna) e Elia Rossi (Sindaco Monte Grimano)

