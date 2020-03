Dalle mense scolastiche alla Caritas: Comune e Dussmann razioni previste per i 1.800 bimbi di infanzia e materne

I 1.800 pasti garantiti nelle mense scolastiche del Comune di Rimini, ogni giorno, finiscono ai poveri. Una scorta di cibo fresco che si è soliti reperire con anticipo e che - vista la sospensione delle attività educative di due settimane - rischiava di andare “persa”. Grazie ad un accordo tra Comune e Dussmann, invece, è stata dirottata dalle scuole alla mensa della Caritas cittadina. I prodotti sono stati già consegnati in mattinata e sfameranno i cittadini più bisognosi. “Diritto allo studio e welfare; Dopo il rimborso delle rette scolastiche a favore delle famiglie riminesi – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini –quella di oggi è una nuova scelta fatta dal Comune a sostegno di chi ha più bisogno. Vista la sospensione delle attività educative, abbiamo scelto di trasformare un problema in una opportunità, grazie ad un accordo fatto con la ditta Dussmann, che ringrazio per la sensibilità dimostrata e per la velocità con cui ha già portato a termine le consegne degli alimenti alla Caritas”.