La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa dal suo incarico, dopo giorni di tensioni all’interno del governo e il pressing diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il passo indietro è arrivato con una lettera indirizzata alla premier, in cui Santanchè ha spiegato di aver deciso di lasciare “come richiesto”, sottolineando però di non voler essere considerata un capro espiatorio.

Le dimissioni arrivano al termine di un braccio di ferro politico, acuito dopo la sconfitta del governo al referendum sulla giustizia e le dimissioni già avvenute del sottosegretario Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Ora si apre la fase istituzionale per la sostituzione al ministero del Turismo, mentre resta alta la tensione politica all’interno della maggioranza.









