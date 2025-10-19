Daniele Cassioli: “Io, cieco dalla nascita, vi racconto il vero valore della vista”

La testimonianza di Daniele Cassioli

Ottobre è il mese della vista. Nel video la testimonianza del campione di vita e sport Daniele Cassioli, il più grande atleta di sci nautico paralimpico di tutti i tempi. Cieco dalla nascita, ha conquistato 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 italiani.



"È molto bello per me in questo Mese della Vista condividere cosa significa prima la vista e quanto è importante poi anche proteggerla. Ottobre appunto è il mese che a livello internazionale è considerato il Mese della Vista. Io sono cieco dalla nascita quindi avrei poco da festeggiare. Dall'altra parte però, grazie alla cecità, ho scoperto delle parti di me che altrimenti non avrei mai conosciuto. Banalmente, e non è molto banale, ho incontrato lo scinautico. Io da piccolino sognavo di giocare a calcio ma poi non vedendo non l'ho potuto fare con i miei compagni e quindi questo mi ha portato a cercare altro e a incontrare il mio sport.

Dall'altro lato, lo dico soprattutto a chi si occupa di bambini ma non solo, è sempre importante tutelare la propria vista. Voi che ce l'avete, mi raccomando, tenetevela da conto soprattutto rispetto ai bambini. E in ultimo, in questo mese di ottobre, è importante ricordarci che non tutto ciò che si vede è tutto ciò che esiste. Quindi oltre alla vista esistono gli altri sensi, esiste un cuore, esistono molte altre cose che possiamo sperimentare facendo a meno per la vista per un breve periodo ma aprendo altri canali. Lo dico anche perché in questo momento la vista degli esseri umani che ce l'hanno è iper sollecitata da tanti stimoli, dagli schermi, dai tablet e dagli smartphone e quindi buon mese della vista a tutti.

Tenete da conto gli occhi voi che li avete e se incontrate qualcuno che non vede convincetelo a fare sport o portatelo fuori per fare una passeggiata perché noi che non vediamo molto spesso viviamo le cose grazie all'aiuto degli altri e vediamo le cose attraverso il racconto che chi vede ci può fare. Buon ottobre a tutti!"







