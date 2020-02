RIMINI Danneggia auto della Polizia a Rimini: identificato e denunciato un 44enne

Un 44enne reggiano, ma residente a Rimini, è finito nei guai per aver danneggiato gli specchietti retrovisori di tre auto di servizio della Polizia di Stato nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza poste lungo il Corso d’Augusto mentre staccava gli specchietti dalle auto e si dava alla fuga. Identificato grazie al riconoscimento facciale, una volta individuato dagli agenti della Digos, il 44enne ha ammesso le proprie colpe. La Procura della Repubblica dovrà valutare la responsabilità penale.



