Danni alluvione: il viceministro Bignami e la senatrice Spinelli nei comuni riminesi più colpiti

Nel servizio le interviste a Galeazzo Bignami (Viceministro Infrastrutture), Domenica Spinelli (Senatrice) e Valentina Guerra (Assessore San Leo)

Dopo il disastro causato dall'alluvione ora si lavora per ripartire e ripristinare le zone più colpite. Il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, insieme alla senatrice Domenica Spinelli, ha visitato questa mattina i luoghi più colpiti in provincia di Rimini, tra cui la vasta frana a Pietracuta, per fare il punto su criticità e interventi.

"Nei giorni scorsi abbiamo visitato il bolognese, ravennate e forlivese, oggi la provincia di Rimini - afferma Bignami - che ha subito danni più limitati come estensione ma nell'intensità del tutto analoga a quelli che sono già stati verificati. È chiaro che anche qua servirà uno sforzo significativo per ripristinare la viabilità, fondamentale, e credo che dobbiamo dire grazie a volontari, vigili del fuoco, forze dell'ordine e chi sta operando in questo momento per garantire la ripresa".

"Conosco benissimo le difficoltà dei piccoli comuni - aggiunge Domenica Spinelli - dove per piccoli si intende che hanno un bilancio esiguo, però un territorio così vasto è veramente difficile da ripristinare tutto. Non solo la vicinanza ma anche la concretezza di un governo che si muove".

"Fortunatamente abbiamo avuto degli interventi tempestivi - evidenzia Valentina Guerra, assessore San Leo - però siamo qui a richiedere, anche grazie all'onorevole Spinelli, l'aiuto e l'intervento delle istituzioni".

