ROMAGNA Danni dell'alluvione: Bonaccini esorta l'arrivo delle risorse Anche Confindustria invoca la ricostruzione

"Abbiamo rastrellato fra le pieghe del nostro bilancio tre milioni di euro per gli interventi d'urgenza provocati dall'alluvione a cui dobbiamo fare subito fronte. Ma questi soldi sono già stati tutti impegnati. Se non arriveranno provvedimenti su questo versante finanziario, fra pochi giorni saremo costretti a fermare i cantieri e a non aprirne altri altrettanto urgenti". A lanciare l'allarme è il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Gli fa eco da Rimini dove ha partecipato all'inaugurazione della mostra 'Paolo Rossi un ragazzo d'oro', il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Mi auguro che nel più breve tempo vengano consegnate le risorse, non dico tutte, ma - ha osservato - almeno quelle che, in questa prima fase, serviranno per intervenire sui fiumi, sugli argini. Gli 1,8 miliardi - ha aggiunto - che abbiamo indicato per le strade, i fiumi, le frane. Poi le risorse che serviranno per il 100% che il Governo ha assicurato alle famiglie e alle imprese perché ci sono famiglie e imprese che hanno perso tutto o quasi. Per il resto - ha concluso Bonaccini - sulle cose da fare e la voglia di fare siamo già pronti"

Un monito affinché la ricostruzione riparta subito arriva anche da Confindustria Romagna in occasione del consiglio generale. 130 imprese colpite, oltre 200 milioni di danni: numeri che meritano risposte e soluzioni in tempi rapidi senza nodi burocratici. Confindustria Romagna ringrazia sindaci e presidenti di provincia per lo straordinario lavoro fatto nei giorni dell’emergenza e spinge perché si proceda immediatamente alla nomina del commissario per la gestione delle opere di ricostruzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: