Dario Vergassola e Martina Colombari tra i protagonisti di Pechino Express 2023

Al via le riprese di “Pechino Express 2023”, sono state svelate le coppie che parteciperanno alla decima edizione del programma guidato, anche quest'anno, da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Tra i protagonisti ci saranno Dario Vergassola con la figlia Caterina. Vergassola collabora già da tempo con la San Marino Rtv, con il programma "Non si batte il classico". Un altra coppia genitore figlio è composta dalla riccionese Martina Colombari che si metterà in viaggio con il figlio Achille Costacurta.

Occhi puntati sui neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Le altre coppie protagoniste saranno Alessandra Demichelis e Lara Picardi; Barbara Prezja e Carolina Stramare; Giorgia Soleri e Federica Fabrizio; Joe Bastinich e Andrea Belfiore; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

La decima edizione di Pechino Express si svolge in Asia. Il percorso comincia dall’India, più precisamente dalla giungla di Mumbai, e prosegue nel cuore della nazione, con l’intento di svelarne la cultura, i segreti, le usanze, il cibo e i colori. Dal Borneo Malese arriviamo poi fino alla Cambogia, dalla capitale Phnom Penh, attraversata dal fiume Mekong, approdiamo ad Angkor, straordinario e iconico sito archeologico.