Daspo violato, ubriachi al volante, droga e coltelli: fine settimana di controlli straordinari in Valmarecchia

Un fine settimana di controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria si è chiuso con quattro persone deferite alla Procura della Repubblica di Rimini, tre segnalazioni alla Prefettura per possesso di droga, sequestri di stupefacenti e diverse sanzioni al Codice della Strada.

Tra i casi più rilevanti, un giovane del posto già noto alle forze dell'ordine è stato sorpreso all'interno dello stadio comunale di Novafeltria, in violazione del Daspo che gli vietava l'accesso alle manifestazioni sportive. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: una ragazza poco più che ventenne, fermata a San Leo con un tasso alcolemico di 1,19 g/l, e un trentenne controllato a Verucchio con 0,94 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Un cittadino straniero sulla trentina già noto alle Forze dell'ordine, controllato in nottata a Novafeltria, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama da 9 centimetri e circa tre grammi di marijuana: entrambi i beni sono stati sequestrati.

Sul fronte amministrativo, tre persone tra i 21 e i 35 anni sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. Un giovanissimo straniero è stato invece sanzionato e il suo monopattino sequestrato perché dotato di motore con potenza superiore al limite di legge. Complessivamente, il dispositivo ha consentito di controllare 133 persone, 92 veicoli e verificare la regolarità di 9 esercizi pubblici.







