Dassilva in sciopero della fame in carcere: "Non ho mai fatto del male a Pierina"

Louis Dassilva, il 35enne senegalese detenuto a Rimini dal luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta, continuando a proclamarsi innocente. "Non ho mai fatto del male a Pierina", ha ribadito Dassilva, riferendosi al delitto avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino.

Oggi l'indagato ha ricevuto la visita dell'avvocato Andrea Guidi, che insieme al co-difensore Riario Fabbri ha depositato un secondo appello al Tribunale del Riesame di Bologna per chiedere la sua scarcerazione. Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, aveva infatti confermato il carcere preventivo con una seconda ordinanza.

La prossima udienza, prevista dopo il primo maggio, ruoterà in gran parte attorno alla testimonianza della nuora di Pierina, Manuela Bianchi. In un incidente probatorio durato tre giorni, la donna ha raccontato di aver incontrato Dassilva la mattina del 4 ottobre nel garage e di essere stata avvisata da lui della presenza del cadavere, ricevendo istruzioni su come comportarsi con i soccorsi e la polizia.