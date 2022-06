Dati Covid in Emilia-Romagna, quasi 1300 guariti

In Emilia-Romagna si registrano 1.845 nuovi casi positivi rispetto a ieri, circa il 16,1% sulla totalità dei tamponi effettuati. Nessun nuovo ricovero a Piacenza, Cesena e Forlì, ne rimane solo uno in terapia intensiva a Rimini. il 96% dei casi attivi si ritrova in isolamento a casa con sintomi lievi. Le persone complessivamente guarite sono 1.294 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.467.076.

Purtroppo si registrano due decessi; uno in provincia di Parma (una donna di 92 anni) e uno in provincia di Rimini (un uomo di 84 anni).