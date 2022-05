Dati Covid: in Regione contagi sotto 2mila, altri quattro morti

Scendono a 1.941 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 13.600 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 46 anni. Negli ospedali i ricoveri con Covid-19 sono stabili nelle terapie intensive, 36 invariati da ieri, mentre sono in calo nei reparti Covid ordinari: i pazienti attualmente sono 1.003, 44 in meno da ieri. Il bollettino quotidiano della Regione registra altri quattro decessi, pazienti ultraottantenni di cui nessuno in provincia di Rimini. Complessivamente sul territorio i casi attivi sono 32.302, in calo di 1.453 unità, dei quali il 97% in isolamento a casa perché con sintomi che non richiedono terapie ospedaliere.