Dati Istat su occupazione e economia, esulta la maggioranza

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Esulta la maggioranza per gli ultimi dati Istat che parlano di un nuovo record di occupati a gennaio scorso, salito a 24 milioni 222mila, col tasso di occupazione al 62,8%, livello più alto dall'inizio delle serie storiche, ossia gennaio 2004. “Certificano il successo della gestione economica del governo Meloni – dicono da Fratelli d'Italia, mentre la presidente del Consiglio è alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'arma dei Carabinieri – Mentre le altre nazioni europee faticano – fa notare ancora il partito di maggioranza relativa – l'Italia si distingue per una traiettoria positiva che rafforza la fiducia dei mercati, e anche sul fronte del lavoro il nostro operato sta dando risultati concreti, con 513mila occupati in più rispetto allo scorso anno”.

Sempre meno europeo il ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, che ad un convegno sulla logistica in Assolombarda dice “se mi chiedono se per me prevale l'interesse europeo o quello nazionale, fatto salvo che in un mondo ideale dovrebbero coincidere, rispondo che per me prevale quello italiano. Oggi – annuncia – nel mio ufficio dovrò trattare con la commissione europea sui balneari e sulle spiagge, ditemi voi se in un momento come questo l'urgenza di un ministro debba essere questa”. “Benissimo i dati Istat – commenta Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia – ora per noi la priorità resta quella di abbassare le tasse al ceto medio, da tempo chiediamo di ridurre l'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro”.