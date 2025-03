POLITICA ITALIA Davanti a Montecitorio lasciato un maiale gigante di cartapesta E' l'ultima iniziativa di Greenpeace che protesta contro gli allevamenti intensivi e sostiene l'apposita legge

Niente Movimento 5 Stelle in piazza del Popolo a Roma il prossimo 15 marzo, su iniziativa di Michele Serra, per inneggiare all'Europa. Il partito di Giuseppe Conte si sfila, e preferisce invitare i suoi adepti ad un'altra manifestazione, ma il 5 aprile. Questa mattina davanti a Montecitorio è stato portato un maiale gigante in cartapesta, accompagnato dallo striscione “Onorevoli, non potete più ignorarmi”. E' l'ultima iniziativa di Greenpeace, che ha voluto attirare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di discutere la proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi” presentata alla Camera ormai un anno fa dall'organizzazione ambientalista. Il testo di legge è ancora fermo in commissione Agricoltura.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Simona Savini, campagna agricoltura Greenpeace Italia

