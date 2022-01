PARLAMENTO UE David Sassoli ricoverato in ospedale, è la seconda volta in pochi mesi

David Sassoli ricoverato in ospedale, è la seconda volta in pochi mesi.

Il Presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, è stato ricoverato in ospedale. È seconda volta in pochi mesi. Il 15 settembre scorso era stato infatti ospedalizzato a Strasburgo a causa di una polmonite. Al suo rientro in Aula, dichiarò: "Ho avuto una polmonite molto cattiva". La prossima assemblea plenaria a Strasburgo si terrà la prossima settimana. Se Sassoli verrà dimesso sarà l'ultima presieduta dall'esponente italiano dei Socialdemocratici. A breve il Parlamento europeo eleggerà il nuovo presidente.

