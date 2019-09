Davide Rondoni porta “Infinito200” in Senato

Un anno di festeggiamenti e approfondimenti intorno alla poesia di Giacomo Leopardi “L'Infinito”, che ha compiuto 200 anni.

Un progetto voluto e cresciuto dal basso, insieme all'idea di portare questa l'esperienza anche nel cuore delle istituzioni, il prossimo 15 ottobre, in Senato.

“Sarà una festa bella, fra musica e poesia – dice Davide Rondoni – per portare il segno di un bene comune grande; come questa poesia, che ci ricorda che siamo fatti per l'Infinito e non per cose piccole”.

Per chi voglia partecipare: infinito200@gmail.com





Nel video, l'intervista a Davide Rondoni, poeta e scrittore