FESTA DE L'UNITÀ Dazi, Andrea Orlando (Pd): "Necessarie contromisure, individuare nuovi mercati e aumentare domanda interna" Orlando è stato uno dei protagonisti della giornata conclusiva della Festa de l'Unità di Rimini insieme a Emma Petitti

"Un colpo fortissimo alla nostra economia": così Andrea Orlando, già ministro della Giustizia e coordinatore Forum politiche industriali Pd, sulla questione dazi al 30 per cento. "Né l'Unione europea né il nostro Paese - prosegue Orlando - hanno messo in campo un negoziato in grado di mettere al riparo le nostre imprese e, quindi, i lavoratori e i consumatori". Orlando, ospite della Festa de l'Unità di Rimini e protagonista della giornata conclusiva insieme alla consigliera regionale Emma Petitti, invoca una risposta efficace su questo dossier, sia a livello italiano sia europeo.

"La situazione - prosegue - va superata rapidamente anche attraverso delle contromisure, l'individuazione di altri mercati per l'esportazione e l'aumento della domanda interna. Se si può esportare meno, è necessario far sì che la gente possa consumare di più e, quindi, che il mercato interno veda crescere la domanda. Ma per fare ciò bisogna parlare di salari, di pensioni, di salario minimo. Purtroppo l'Italia, oggi, è guidata da un Governo che non sta facendo gli interessi del Paese".

Con gli interventi di Orlando e Petitti si chiude l'evento che ha avuto come protagonisti esponenti politici ed esperti, in cinque serate di dibattiti, su una serie di tematiche, dal lavoro alla crisi climatica, dalla sanità fino al turismo. L'evento, afferma Emma Petitti, rappresenta "un'occasione per parlare di politica e per fare il punto sulle nostre priorità in tema di lavoro, difesa della sanità pubblica, industria, politiche industriali". Al centro anche "le scelte che sta portando avanti l'America di Trump. Siamo qui perché la comunità del Partito Democratico continua ad ascoltare i propri elettori, i bisogni del proprio popolo".

Nel servizio le interviste ad Andrea Orlando (coordinatore Forum politiche industriali Pd) ed Emma Petitti (consigliera Partito Democratico Regione Emilia-Romagna)

