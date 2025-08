Dazi, De Pascale: "Misura anti italiana ed anti emiliano-romagnola"

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

I dazi preoccupano le Regioni italiane, in particolare l'Emilia-Romagna che sarebbe una delle più colpite. Mentre i dazi di Trump affondano le Borse, con 269 miliardi di euro bruciati, anche le singole Regioni italiane provano a fare i conti: secondo le elaborazioni e le previsioni dello Svimez sarà il Nord ad essere prevalentemente danneggiato, area a maggiore trazione industriale e più orientata all'esportazione con 5.894 milioni, il 68,32% del totale. L'Emilia-Romagna sarebbe una delle Regioni più colpite d'Italia, con oltre 15.600 posti di lavoro a rischio e l'impatto sul Pil dello 0,5%, la flessione dell'export del 13%, per una perdita di 1,3 miliardi di euro. Giudizio non meno negativo, sia pure con dispiacere, viene espresso nei confronti di Ursula von der Leyen e della sua trattativa col presidente Trump, che sembra scontentare tutti.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna