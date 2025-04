POLITICA ITALIA Dazi, l'appello di Confartigianato al governo: "Scongiuriamo il rischio di una pandemia economica" La presidente Meloni intende chiedere all'Europa di rivedere alcune regole, in attesa dell'incontro con Trump, e promette 25 miliardi da Pnrr e fondi coesione

Ha incontrato i rappresentanti delle imprese e delle categorie economiche a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, per affrontare con loro l'emergenza dazi, capire in che modo il governo, dati alla mano, può intervenire per aiutare le imprese italiane. La presidente, oltre a invocare un nuovo patto per superare questa crisi, ha promesso 25 miliardi ricavabili dalla revisione del Pnrr e dai fondi di coesione. In tutti e due i casi le riprogrammazioni devono essere definite d'intesa con la commissione europea. C'erano i ministri competenti e i rappresentanti di Confindustria, col presidente Emanuele Orsini, poi le piccole medie imprese, e le associazioni dell'Agroalimentare. Secondo Confartigianato “Bisogna prevenire il rischio di una pandemia economica provocata dall'impatto dei dazi. L'Unione europea agisca subito e in modo coeso. Basta con i tempi lunghi e le modalità burocratiche”. Probabilmente Meloni avrà messo sul tavolo, oltre alle richieste che, appunto, intende fare in sede europea come rimuovere le regole del Green Deal e rivedere il patto di stabilità, anche la carta dell'incontro con Donald Trump, dato per certo dal suo stretto entourage, prima di Pasqua. L'opposizione intanto le chiede di venire in Parlamento per riferire. La presidente in giornata ha telefonato anche alla madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario di Venezia che si trova in carcere a Caracas, Venezuela, dal 15 novembre. Il governo, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, è al lavoro per riportarlo a casa. Aperta infine un'indagine, anche da parte del Garante della privacy che ha avviato un'istruttoria, dopo la denuncia di un informatico in merito alla diffusione pubblica online di informazioni e numeri di telefono dei vertici dello Stato. Gli investigatori cercano di risalire a possibili soggetti collegati eventualmente ad aziende che avrebbero raccolto i dati.

Nel video l'intervento alla Camera di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle

