POLITICA ITALIA Dazi, Meloni convoca d'urgenza un vertice a Palazzo Chigi In Senato blitz del centrodestra: vuole eliminare i ballottaggi per le elezioni dei Comuni con oltre 15mila abitanti

Ha annullato tutti i suoi impegni la presidente Meloni per convocare un vertice a Palazzo Chigi e concentrarsi sulle azioni da intraprendere in seguito agli annunci di Trump. Presenti i ministri Giorgetti, Urso, Lollobrigida e Foti, in videocollegamento i due vice, Tajani e Salvini, con quest'ultimo che continua a sostenere la legittimità della posizione trumpiana. L'opposizione la incalza, secondo Giuseppe Conte Meloni è arrivata impreparata a quello che definisce “tsunami economico”. A proposito del congresso di Calenda, Azione risponde secca circa un accordo con Fratelli d'Italia. Dal centrodestra inoltre arriva una proposta di modifica al decreto elezioni, all'esame della prima commissione in Senato, affinché non si ricorra più al ballottaggio per eleggere il sindaco nei Comuni con più di 15mila abitanti, purché al primo turno riceva il 40% dei consensi. Protestano opposizioni e Comuni, che parlano di “proposta indecente”.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e a Ettore Rosato, deputato Azione

