POLITICA ITALIA Dazi, nuovo vertice d'emergenza nel pomeriggio a Palazzo Chigi La presidente Meloni vuole arrivare preparata all'incontro con le rappresentanze imprenditoriali previsto per domani

La settimana inizia con nuovi vertici d'urgenza sul problema dazi, domani pomeriggio Giorgia Meloni incontrerà le rappresentanze imprenditoriali, ma vuole arrivare preparata, dunque oggi pomeriggio riunisce i suoi ministri, all'Economia, alle Imprese, agli Affari Europei, all'Agricolatura, agli Esteri e alla Difesa, per individuare le prossime mosse: la prima richiesta fatta è avere dati certi sugli effetti dei dazi nei vari settori, per conoscere la portata delle misure trumpiane sull'economia italiana.

Meloni è intervenuta anche al congresso della Lega con un videomessaggio, come hanno fatto anche Elon Musk e Marine Le Pen, per ribadire che il governo di centrodestra terrà fino a fine legislatura.

Il congresso ha confermato Matteo Salvini segretario fino al 2029, conferma peraltro scontata visto che la sua era l'unica candidatura. E' tornato a puntare un piede sul suo ritorno al Viminale, premettendo che Matteo Piantedosi è un ottimo ministro. Ha poi consegnato la tessera della Lega a Roberto Vannacci, che entra ufficialmente nel partito: per lui già si ipotizza un futuro da vicesegretario: “Ma per ora resto eurodeputato”, ha detto.

Sabato il corteo del M5S contro il riarmo, per gli organizzatori c'erano fino a 100mila persone: “Arriva un no allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l'Europa, una follia – dice Giuseppe Conte, che poi attacca – Finita la luna di miele di Meloni, oggi costruiamo l'alternativa”.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: