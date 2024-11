Dazi protettivi, il ministro Urso: "Ragioniamoci anche in Europa"

Mentre alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato auspica una revisione al rialzo delle stime del Pil 2024, all'1%, la politica si interroga sulle conseguenze dell'elezione di Donald Trump, non solo tra i figuranti che affollano ogni giorno Montecitorio, ma soprattutto in chiave economica, vista l'intenzione del futuro presidente degli Stati Uniti di applicare dazi protettivi. Alla maggioranza piace anche la politica anti immigrazione di Trump. Domani giornata nera per il trasporto pubblico, sciopero di 24 ore dalle 5.30 del mattino senza fasce di garanzia, e manifestazione a Roma dalle 10.30 davanti al ministero dei Trasporti.

Nel video le interviste a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Elisabetta Gardini, deputata Fratelli d'Italia; Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle