ECONOMIA Dazi USA-Europa, allarme Emilia-Romagna: “Accordo penalizzante, rischio pesanti ricadute sul nostro export” Il presidente De Pascale critica l’intesa annunciata da Bruxelles e Roma: “Supertassa sui nostri prodotti, serve un intervento immediato del Governo italiano”.

“Dopo mesi di negoziati si è arrivati a un accordo asimmetrico e penalizzante che rischia di mettere in forte difficoltà la nostra economia. Siamo una delle regioni italiane che esportano di più e con il più alto export pro capite verso gli Usa”. È l’allarme lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dopo l’annuncio dell’intesa sui dazi tra Stati Uniti ed Unione Europea.

De Pascale mette in guardia sugli effetti che il nuovo accordo potrebbe avere sul tessuto produttivo regionale: “Quando saranno diffusi i contenuti di dettaglio comprenderemo meglio quanto sarà grave l’impatto di quella che, come ha scritto giustamente questa mattina l'ex commissario europeo Gentiloni, è una supertassa sui nostri prodotti, un macigno per il nostro export su cui non si può minimizzare”.

Il presidente regionale contesta l’approccio delle istituzioni europee e italiane: “Al momento non possiamo quindi condividere i toni ottimistici con cui è stata annunciata l’intesa dalla presidente della Commissione europea, Von der Leyen, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. E lancia un appello al Governo: “Ci aspettiamo che il Governo italiano esca dall’angolo e si faccia parte attiva in questa vicenda, individuando fin da subito le contromisure per sostenere e compensare i settori più colpiti”.

Nel 2024 l’Emilia-Romagna ha esportato verso gli Stati Uniti beni per quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 16,2% dell’export italiano in quel mercato. È la seconda regione per valore assoluto dopo la Lombardia, ma la prima per export pro capite. Gli USA rappresentano il 12,5% dell’intero export emiliano-romagnolo, coinvolgendo oltre 6.000 imprese.

I settori più esposti sono: automotive (3,3 miliardi di euro), macchinari industriali (3,1 miliardi), alimentare (986 milioni) e farmaceutica (650 milioni).

“Per l’Emilia-Romagna si apre uno scenario complesso che rischia di avere ricadute durissime su un tessuto produttivo sano che conta migliaia di imprese e lavoratori”, conclude De Pascale, assicurando che la Regione “sarà al fianco della propria manifattura con tutti gli strumenti a disposizione per affrontare questa ennesima sfida”.

