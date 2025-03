INTERVISTA Dazi USA sull'Europa, quali effetti sul sistema produttivo e sulla politica monetaria L'analisi, con il giornalista Andrea Ropa - Direttore di QN Economia e Lavoro

"Per quello che riguarda i dazi, l'Europa ancora è in attesa di reagire ai colpi di Trump. Per il momento, hanno reagito il Canada e la Cina; il Messico sta decidendo la strategia. Ma l'Europa è ancora piuttosto nebulosa per quello che riguarda la reazione, per il semplice motivo che ancora Trump non ha detto da quando i dazi cominceranno a essere applicati sulle merci europee. Chiaro che tutto questo, per il sistema produttivo del Vecchio Continente - in particolare per quello italiano e per quello tedesco, che sono le due principali manifatture d'Europa e sono anche i due principali esportatori europei - impatta in maniera notevole.

E questo sarà uno dei fattori che peserà sulla politica monetaria della BCE, perché la notizia di giornata è che il percorso di allentamento della stretta monetaria probabilmente avrà una soluzione di continuità, avrà un'interruzione, per due ordini di motivi: uno, perché l'applicazione dei dazi potrebbe riaccendere in qualche modo l'inflazione; secondariamente, perché la crescita non è soddisfacente in tutti i paesi d'Europa, in generale, e in Italia anche. Quindi, con una bassa crescita e un pericolo di inflazione la BCE probabilmente deciderà di fermarsi un attimo nella politica di allentamento monetario".

