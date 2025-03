Ddl sicurezza, le opposizioni: "Dovrebbero chiamarlo decreto repressione"

Nel video le interviste a Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle; Ilaria Cucchi, senatrice Alleanza Verdi-Sinistra; Peppe De Cristofaro, senatore Alleanza Verdi-Sinistra

Non manca di provocare discussioni il Ddl Sicurezza, alle battute finali in commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, col testo che dovrebbe poi approdare in Aula i primi di aprile. Le opposizioni si sono messe contro, sull'articolo 31 in particolare, anche se non mancano critiche all'intero impianto normativo. “Benissimo il diritto di manifestare – replica Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno – ma se si tramuta in un atto di violenza e guerriglia va censurato, il ddl sicurezza è uno strumento fondamentale per garantire tutela e protezione alle nostre forze dell'ordine”.

