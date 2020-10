De Luca: "Con un incremento giornaliero di 800 casi è lockdown"

Sono più di 100 mila nuovi casi di coronavirus in un solo giorno in Europa. È la prima volta dall'inizio della pandemia, spiega l'Oms. Ieri negli Stati Uniti 57.000 nuovi casi. Infezioni in aumento anche in Italia, con 5.372 positivi e 28 morti. Per domani è previsto una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

Sul tavolo degli esperti ci sarebbe l'impennata dei contagi dell'ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi. Intanto interviene proprio il ministro Speranza: “Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile – spiega – bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza perché soltanto un Paese sicuro può correre più veloce e ripartire”. E intanto in Campania il presidente della Regione De Luca parla di un possibile lockdown in caso di ulteriore aumento di contagi.

Nel video le dichiarazioni del governatore De Luca