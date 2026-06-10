De Pascale: "Bandi balneari, tutti i Comuni sono al lavoro"

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

In base alle famigerate direttive europee, le concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari dovranno avere solida base giuridica, data dai bandi con determinati requisiti. La gestione pratica è delegata agli enti locali, e alcuni Comuni si sono portati avanti col lavoro, come quello di Rimini. Stiamo scrivendo la nuova pagina del turismo balneare italiano, dice De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna









