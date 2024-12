CONFERENZA DI FINE ANNO De Pascale (Emilia-Romagna): "Sanità e messa in sicurezza post alluvioni le priorità del 2025" Il neo presidente della Regione chiede al governo di poter dialogare e scegliere un nuovo commissario "senza stellette"

Sono tre i dossier prioritari, spiega De Pascale: la sanità, la ricostruzione e messa in sicurezza post alluvione, e i contratti di sito per risolvere le crisi industriali, con interventi mirati e specifici per aumentare la competitività. Dal primo gennaio si andrà in esercizio provvisorio, ha annunciato, visto che le elezioni sono state a fine novembre. L'approvazione del bilancio avverrà prima possibile, promette, e il focus sarà sulla sanità. Poi la ricostruzione, il generale Figliuolo sarà sostituito, per De Pascale è legittimo che la presidenza del Consiglio non voglia dare tutta la responsabilità alla Regione, ma perché, chiede, insistere con qualcuno con le stellette? Infine la direttiva Bolkestein sui balneari, la Regione chiederà un indennizzo vero ai concessionari che dovessero perdere la concessione, e la possibilità per Regioni e Comuni di avere più margine di manovra, tenendo conto delle specifiche del territorio.



Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

