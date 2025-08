De Pascale in visita al cantiere sul fiume Secchia: "Essenziale aumentare il livello di capacità e di tenuta"

Michele De Pascale

La frequenza e l'intensità di eventi climatici estremi in Emilia Romagna hanno mostrato la fragilità del territorio, richiamando all'azione. Per la sicurezza del suolo e idraulica sono stati messi in campo investimenti importanti. Gli interventi, tra previsti e in corso, ammontano a 65 milioni di euro, di cui 27 finanziati con fondi del PNRR.

Al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia proseguono i lavori di AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po per l’adeguamento della cassa di espansione del Secchia. Durante il sopralluogo per monitorare l’avanzamento dei cantieri, il presidente della Regione De Pascale ha parlato di “un’opera che avrà sempre di più un ruolo fondamentale di contenimento delle acque”. Si lavora sugli argini, per aumentare il livello di tenuta, affinché – in caso di piena – il transito a valle avvenga in maggior sicurezza.

“Gli eventi di pioggia che abbiamo vissuto in questa parte della regione – dice De Pascale – sono di portata inferiore rispetto a quelli che hanno colpito, invece, la zona del Bolognese e della Romagna, quindi è assolutamente essenziale aumentare anche il livello di capacità e di tenuta di opere come questa”.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia invoca, sui grandi mutamenti climatici, azioni sistemiche e programmate, “superando la logica emergenziale”. Giudica quindi “importantissimo quello che si sta facendo”, importante appunto il ruolo delle istituzioni che credono di poter investire e dare sicurezza a una parte del territorio come questi comuni. I lavori sul Secchia, per un importo totale di 2 milioni, saranno ultimati entro giugno 2026.

Il progetto è innovativo: permetterà anche di conservare e trasferire, in caso di scarsità d’acqua, fino a 1 milione di metri cubi destinati all’agricoltura. Tanti altri gli interventi che sta seguendo AIPo e che hanno come principale obiettivo rendere maggiormente sicuri i territori bagnati dal fiume Po. “I cambiamenti climatici evidenziano una cosa – afferma il presidente di AIPo Gianpaolo Bottacin – che la frequenza degli eventi meteo impattanti sta aumentando in maniera molto rapida e di conseguenza è necessario implementare sempre di più le opere strutturali”.