ELEZIONI REGIONALI 2024 De Pascale: "Mai negato i problemi, anzi li abbiamo chiamati per nome" Le prime dichiarazioni del neo presidente dell'Emilia-Romagna. Elena Ugolini, sconfitta, vince però a Montefiore Conca e Saludecio

Anche a Roma l'argomento principale resta sempre il voto, il centrosinistra trainato da un Partito Democratico che sta drenando voti ai suoi stessi alleati ha vinto in Emilia-Romagna e in Umbria, nonostante l'affluenza molto bassa preoccupi tutti i partiti. Michele De Pascale si è imposto col 56,77% delle preferenze, su Elena Ugolini, candidata civica sorretta dal centrodestra, ferma al 40,07%. Il Pd come dicevamo torna il primo partito, quasi al 42%, Fratelli d'Italia scende al 27% ma è soprattutto la Lega a perdere consensi al 4,69%, quando pochi anni fa era arrivata al 30%.

Il Pd in assemblea legislativa dovrebbe portare 27 consiglieri, due da Rimini, Alice Parma sindaca di Santarcangelo, stravotata, quasi 10mila preferenze per lei, ed Emma Petitti, che supera gli ottomila voti. Per il centrodestra dovrebbe entrare Nicola Marcello di Fratelli d'Italia. Una curiosità, nel riminese, che però si prende la maglia nera dell'affluenza, col 40%, la candidata Ugolini ha vinto nei comuni di Montefiore Conca e Saludecio. Proprio a Montefiore c'è stato il record negativo, solo il 23% degli elettori si è recato alle urne.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: