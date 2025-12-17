REGIONE ER De Pascale: "Non rinunciamo ai nostri pilastri: sanità, scuola e casa" Il presidente dell'Emilia-Romagna fa il punto dopo il primo anno di lavoro della sua Giunta

Il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ha fatto il punto dopo il primo anno di lavoro della sua Giunta Regionale. Abbiamo rinunciato alla luna di miele, ha esordito De Pascale, ricordando il difficile inizio della sua legislatura, subito con un esercizio provvisorio di bilancio, ma tenendo bene a mente alcuni pilastri, primo dei quali la difesa della salute pubblica, essendo l'Emilia-Romagna, ricorda, sistematicamente tra le Regioni più avanzate del Paese.

La crescita zero non si era mai vista prima, insiste, e per il quarto anno consecutivo, quando all'assemblea di Confindustria, proprio a Bologna, la presidente del Consiglio Meloni aveva fatto ben altre promesse. La Regione continua comunque nei suoi pilastri, quello educativo, 45 milioni per i nidi, e investimenti da 300 milioni di euro sull'edilizia residenziale pubblica, dunque difesa della casa, “quando si guarderà a questi cinque anni – ha promesso – il tema della casa avrà assunto la stessa importanza degli altri due pilastri, scuola e sanità”. Sulla ricostruzione post alluvione la conditio sine qua non era rimettere sul binario corretto la relazione col governo. Infine una battuta sulla politica nazionale, per De Pascale la battaglia per le elezioni 2027 è aperta tra centrodestra e centrosinistra, ma nel dibattito interno non entro, puntualizza, né voglio entrarci, perché ruoli amministrativi e politici sono ben diversi.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna



