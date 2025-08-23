#MEETING25
De Pascale su sicurezza: "Il governo pensi ai temi veri, come le infiltrazioni malavitose"
Il presidente dell'Emilia-Romagna oggi al Meeting per un panel col ministro dell'Interno Piantedosi
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale parla di sicurezza, in un momento in cui le zone turistiche come Rimini finiscono per tornare nel mirino per l'elevata percezione di maggiore criminalità. "Con il ministro Piantedosi c'è costante collaborazione - afferma De Pascale - ma il governo dovrebbe focalizzarsi sui veri temi, come le infiltrazioni malavitose".
Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna