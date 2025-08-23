#MEETING25

De Pascale su sicurezza: "Il governo pensi ai temi veri, come le infiltrazioni malavitose"

Il presidente dell'Emilia-Romagna oggi al Meeting per un panel col ministro dell'Interno Piantedosi

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale parla di sicurezza, in un momento in cui le zone turistiche come Rimini finiscono per tornare nel mirino per l'elevata percezione di maggiore criminalità. "Con il ministro Piantedosi c'è costante collaborazione - afferma De Pascale - ma il governo dovrebbe focalizzarsi sui veri temi, come le infiltrazioni malavitose".

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy